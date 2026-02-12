Visite guidée à vélo L’art déco au Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée à vélo L’art déco au Touquet-Paris-Plage

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Pendant les Années Folles, Le Touquet est considéré comme l’une des plus belles stations balnéaires d’Europe et les architectes s’en donnent à coeur joie lignes géométriques, inspiration cubiste,

audace des formes sont les maîtres-mots de l’Art Déco. Partez à la découverte de ces chefs d’oeuvres d’architecture.

2h à vélo

Jauge limitée

Sur réservation

Prévoir un vélo

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

NOUVEAU

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

