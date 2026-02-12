Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Le Touquet-Paris-Plage
Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Le Touquet-Paris-Plage samedi 21 février 2026.
Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre
Jardin d’Ypres Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Les conflits de la première moitié du XXe siècle ont façonné l’histoire et la ville du Touquet-Paris-Plage. Après tant d’années, les séquelles, histoires et anecdotes sont encore présentes au cœur de la station. Alliant mémoire et découverte, du cœur de ville vers l’ancien camping, en passant par le front de mer, partons à la recherche des traces des conflits mondiaux et de l’histoire militaire de la ville la plus minée de France.
Jauge limitée
Durée 2h à vélo
Prévoir un vélo
Rendez-vous Jardin d’Ypres, Place Edouard VII
Sur réservation
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co
NOUVEAU
La station est heureuse de vous proposer un programme de fidélité, 100% gratuit, ouvert à tous et pour toute la famille !
Que vous soyez Résident(e)s ou Amis du Touquet , ce programme de fidélité est fait pour vous ! .
Jardin d’Ypres Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage