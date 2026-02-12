Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage d’une guerre à l’autre

Le Touquet-Paris-Plage

21 février 2026

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Les conflits de la première moitié du XXe siècle ont façonné l’histoire et la ville du Touquet-Paris-Plage. Après tant d’années, les séquelles, histoires et anecdotes sont encore présentes au cœur de la station. Alliant mémoire et découverte, du cœur de ville vers l’ancien camping, en passant par le front de mer, partons à la recherche des traces des conflits mondiaux et de l’histoire militaire de la ville la plus minée de France.

Jauge limitée

Durée 2h à vélo

Prévoir un vélo

Rendez-vous Jardin d’Ypres, Place Edouard VII

Sur réservation

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

