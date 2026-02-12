Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage, paradis des sports

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Du tennis aux sports nautiques en passant par l’équitation, les sportifs de tous niveaux sont toujours les bienvenus au Touquet-Paris-Plage. Découvrez comment les sports ont contribué à l’évolution et au rayonnement de la station depuis ses origines, à travers des lieux emblématiques faisant le charme du Paradis des Sports .

Durée 2h à vélo

Jauge limitée

Prévoir un vélo

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

La station est heureuse de vous proposer un programme de fidélité, 100% gratuit, ouvert à tous et pour toute la famille !

Que vous soyez Résident(e)s ou Amis du Touquet , ce programme de fidélité est fait pour vous ! .

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée à vélo Le Touquet-Paris-Plage, paradis des sports Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-10 par Laury LEPRETRE