Visite guidée à vélo Les villas de la forêt racontent leur histoire Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée à vélo Les villas de la forêt racontent leur histoire

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Nichées au milieu d’arbres parfois centenaires, les villas de la forêt sont construites dès la fin du XIXe siècle. Les connaissez-vous ? Chacune a son nom, chacune a son style, chacune a ses secrets bien gardés. Au cours de cette balade à vélo, notre guide du patrimoine vous raconte leur histoire.

Durée 2h

Jauge limitée

A vélo (Prévoir un vélo)

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

NOUVEAU

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

