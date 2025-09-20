Visite guidée à vélo organisée par la ferme de La Fontaine du Dy RDV au parking du cimetière Villecerf Villecerf

Visite guidée à vélo organisée par la ferme de La Fontaine du Dy Samedi 20 septembre, 10h00 RDV au parking du cimetière Villecerf Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Randonnée de 3km avec son propre VTT.

Départ au parking du cimetière de Villecerf. Sur le parcours, 2 visites guidées : Tour de Trin et Ferme de La Fontaine du Dy

Retour à 12h au point de départ.

Sur inscription : lafontainedudy@gmail.com

