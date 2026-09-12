Visite guidée à vélo sur l’histoire de la construction de la ville nouvelle, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite guidée à vélo sur l’histoire de la construction de la ville nouvelle Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Flers Nord

Gratuit – Sur inscription – Port du casque obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h, suivez Pierre Thieffry à vélo, une mémoire vivante de la construction de la ville nouvelle!

Mémoire revisitée de Pierre Thieffry, un acteur de la ville nouvelle.

C’est l’histoire de Villeneuve d’Ascq à travers le regard de Pierre Thieffry, acteur de la planification de Lille Est à l’EPALE (Etablissement Public d’Aménagement de Lille-Est) aux tous débuts de la création de la ville. Suivez le lors d’une balade à vélo à travers les quartiers Château, Flers Bourg et les Prés.

Horaire

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h.

Départ devant le Château – ATTENTION : Port du casque obligatoire

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h, suivez Pierre Thieffry à vélo, une mémoire vivante de la construction de la ville nouvelle ! journées du patrimoine balade

Ville de Villeneuve d’Ascq