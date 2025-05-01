Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die

Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die jeudi 1 mai 2025.

Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de Valcroissant Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-01 17:00:00

fin : 2025-06-30

Date(s) :

2025-05-01 2025-06-01 2025-07-01 2025-09-01

Abbaye cistercienne du XIIème siècle, ruinée aux guerres de religion, transformée en exploitation agricole au XVIIème siècle, vendue à la révolution. Aujourd’hui, exploitation agricole privée.

.

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de Valcroissant Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 06 52 55 remy.legaut@nordnet.fr

English : Guided Tour of the 12th C Cistercian Abbey of Notre Dame de Valcroissant

Cistercian abbey from the 12th century, ruined during the wars of religion, converted into a farm in the 17th century and sold at the French Revolution. Today, it is a privately owned farm. Guided visits only.

German :

Zisterzienserabtei aus dem 12. Jahrhundert, in den Religionskriegen ruiniert, im 17. Jahrhundert in einen landwirtschaftlichen Betrieb umgewandelt, während der Revolution verkauft. Heute privater landwirtschaftlicher Betrieb.

Italiano :

Abbazia cistercense del XII secolo, rovinata durante le guerre di religione, trasformata in fattoria nel XVII secolo e venduta durante la Rivoluzione. Oggi è una fattoria privata.

Espanol :

Abadía cisterciense del siglo XII, arruinada durante las Guerras de Religión, transformada en granja en el siglo XVII, vendida durante la Revolución. Hoy en día, es una granja privada.

L’événement Visite guidée Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die a été mis à jour le 2025-02-07 par Office de Tourisme du Pays Diois