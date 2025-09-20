Visite guidée Abbaye Saint-Nicolas Angers

Visite guidée Abbaye Saint-Nicolas Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Nicolas Maine-et-Loire

Limité à 25 personnes | Réservation ouverte jusqu’au vendredi 20/09 à 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Visite guidée de l’intérieur de l’abbaye Saint-Nicolas (vestiges du XIIème siècle, architecture XVIIIème) et du jardin arrière

Abbaye Saint-Nicolas 6 rue Ambroise Paré 49100 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.bonpasteur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 72 12 40 »}] Monument historique appartenant à la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur.

Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur