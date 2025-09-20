Visite guidée Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts Orléans

Visite guidée Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts Orléans samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Histoire de l’Académie 1809-1996 et 1996-2025

Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts 5 rue Antoine-Petit 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 80 96 http://www.lacado.fr L’Académie d’Orléans Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts est l’héritière de sociétés savantes existant au XVIIIe siècle. Le siège de l’Académie réside dans une maison mise à sa disposition par la municipalité depuis 1809. Au XVIe siècle, il s’agissait de la « Maison des Apothicaires » avant que ne s’y installe au XVIIIe siècle, le Collège des Chirurgiens et qu’Antoine Petit n’y établisse le bureau de consultation médicale gratuite pour les indigents, organisme qu’il avait fondé et que la Révolution a supprimé.

Elle compte parmi ses 60 membres des chercheurs scientifiques de pointe, des auteurs et des artistes reconnus mais également des juristes, des ingénieurs, des magistrats. Elle est un microcosme et un creuset, un reflet de l’activité intellectuelle de la ville et du département.

Visite guidée de l’Académie d’Orléans

