VISITE GUIDÉE ADISSAN Adissan
VISITE GUIDÉE ADISSAN Adissan jeudi 12 mars 2026.
Adissan
VISITE GUIDÉE ADISSAN
Place de la Mairie Adissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12 2026-07-21
Venez découvrir avec un guide conférencier, Adissan village typique au caractère viticole affirmé et son château aménagé au XVIIe siècle.
Il est également le berceau du vin blanc la Clairette
Situé sur les collines bordant la vallée de l’Hérault, Adissan est un village typique du Languedoc, au caractère viticole affirmé. Un imposant château a été aménagé au XVIIe siècle par la famille de Mirman.
Autour du centre ancien et de l’église Saint-Adrien se dressent de nombreuses maisons vigneronnes que vous découvrirez en compagnie d’un guide-conférencier.
Le village est également réputé pour être le berceau de la Clairette, vin blanc sec ou moelleux plus particulièrement apprécié des amateurs de coquillages.
-Départ devant la Mairie
– Départ de la visite à 14H30
#ESCAPADEPATRIMOINE
#ESCAPADEALINFINI
#VISITESIGNATURE .
Place de la Mairie Adissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 patrimoine@capdagde.com
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English : VISITE GUIDÉE ADISSAN
Come and discover Adissan, a typical village with a strong winegrowing character, and its 17th-century château.
It’s also the birthplace of the Clairette white wine
L’événement VISITE GUIDÉE ADISSAN Adissan a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34