Visite guidée adulte de l’exposition Hassan Massoudy à Figeac Place Champollion Figeac

Place Champollion Musée Champollion Figeac Lot

Accompagnés d’un guide, parcourez l’exposition temporaire du musée Hassan Massoudy. Le chorégraphe des lettres .

Quand le geste rencontre la couleur. D’un mouvement, à la fois libre et maitrisé, Hassan Massoudy trace sur le papier des messages de paix, d’amour et de sagesse. Considéré comme l’un des grands maitres calligraphes de notre époque, il a su perpétuer la tradition de la calligraphie arabe, tout en développant une œuvre très personnelle renouvelant profondément le genre.

À l’occasion d’une donation évènement, le Musée Champollion Les Ecritures du Monde vous invite à une plongée dans l’œuvre d’Hassan Massoudy, où la force et la légèreté du geste, la puissance et la subtilité des couleurs sont au service de l’humanisme et de la poésie des auteurs qui l’inspirent.

Place Champollion Musée Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

English :

Accompanied by a guide, explore the museum’s temporary exhibition « Hassan Massoudy. The choreographer of letters ».

When gesture meets color. With a movement that is both free and mastered, Hassan Massoudy traces on paper messages of peace, love and wisdom. Considered one of the great calligraphic masters of our time, he has perpetuated the tradition of Arabic calligraphy, while developing a highly personal body of work that profoundly renews the genre.

The Musée Champollion ? Les Ecritures du Monde invites you to plunge into the work of Hassan Massoudy, where the strength and lightness of gesture, the power and subtlety of color are at the service of the humanism and poetry of the authors who inspire him.

German :

Gehen Sie in Begleitung eines Führers durch die Sonderausstellung des Museums « Hassan Massoudy. Der Choreograph der Buchstaben ».

Wenn die Geste auf die Farbe trifft. Mit einer freien und zugleich kontrollierten Bewegung bringt Hassan Massoudy Botschaften des Friedens, der Liebe und der Weisheit auf das Papier. Er gilt als einer der größten Kalligraphie-Meister unserer Zeit und hat die Tradition der arabischen Kalligraphie fortgeführt.

Anlässlich einer besonderen Schenkung lädt das Champollion-Museum ? Les Ecritures du Monde zu einer Reise in das Werk von Hassan Massoudy ein, wo die Kraft und die Leichtigkeit der Gesten, die Stärke und die Subtilität der Farben im Dienste des Humanismus und der Poesie der Autoren stehen, die ihn inspirierten.

Italiano :

Accompagnati da una guida, esplorate la mostra temporanea del museo « Hassan Massoudy. Il coreografo delle lettere ».

Quando il gesto incontra il colore. Con un movimento al tempo stesso libero e controllato, Hassan Massoudy disegna sulla carta messaggi di pace, amore e saggezza. Considerato uno dei grandi maestri calligrafi del nostro tempo, ha perpetuato la tradizione della calligrafia araba, sviluppando al contempo un corpus di opere estremamente personale che ha profondamente rinnovato il genere.

Il Musée Champollion? Les Ecritures du Monde vi invita a immergervi nell’opera di Hassan Massoudy, dove la forza e la leggerezza del gesto, la potenza e la sottigliezza del colore sono al servizio dell’umanesimo e della poesia degli autori che lo hanno ispirato.

Espanol :

Acompañado por un guía, explore la exposición temporal del museo « Hassan Massoudy. El coreógrafo de las letras ».

Cuando el gesto se une al color. Con un movimiento a la vez libre y controlado, Hassan Massoudy dibuja sobre el papel mensajes de paz, amor y sabiduría. Considerado uno de los grandes maestros calígrafos de nuestro tiempo, ha perpetuado la tradición de la caligrafía árabe, al tiempo que desarrollaba una obra muy personal que ha renovado profundamente el género.

El Museo Champollion ? Les Ecritures du Monde le invita a sumergirse en la obra de Hassan Massoudy, donde la fuerza y la ligereza del gesto, la fuerza y la sutileza del color están al servicio del humanismo y la poesía de los autores que le inspiraron.

