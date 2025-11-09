Visite guidée adulte de l’exposition Japon, histoire de caractères , musée Champollion Figeac Figeac

Visite guidée adulte de l’exposition Japon, histoire de caractères , musée Champollion Figeac

Venez découvrir l’exposition temporaire du musée Champollion…

Organisée dans le cadre de la 4ème édition de la Quinzaine du Japon en Occitanie, dont l’ambition est de célébrer et renforcer les relations franco-japonaises, l’exposition Japon, histoire de caractères invite à une découverte de la culture nippone à travers son écriture.

Accompagnés d’un guide, parcourez l’exposition temporaire du musée Japon, histoire de caractères

English :

Come and discover the Musée Champollion’s temporary exhibition…

Organized as part of the 4th edition of the Quinzaine du Japon en Occitanie (Japan Fortnight in Occitania), which aims to celebrate and strengthen Franco-Japanese relations, the Japon, histoire de caractères exhibition invites you to discover Japanese culture through its writing.

Accompanied by a guide, explore the museum’s temporary exhibition Japon, histoire de caractères

German :

Entdecken Sie die Sonderausstellung des Champollion-Museums…

Ausgabe der Quinzaine du Japon en Occitanie, die die französisch-japanischen Beziehungen feiern und stärken soll, lädt die Ausstellung Japon, histoire de caractères dazu ein, die japanische Kultur über die Schrift zu entdecken.

Besuchen Sie die Sonderausstellung Japon, histoire de caractères in Begleitung eines Museumsführers

Italiano :

Venite a scoprire la mostra temporanea al Musée Champollion…

Organizzata nell’ambito della 4ª Quinzaine du Japan in Occitania, che mira a celebrare e rafforzare le relazioni franco-giapponesi, la mostra Japon, histoire de caractères invita i visitatori a scoprire la cultura giapponese attraverso la parola scritta.

Accompagnati da una guida, esplorate la mostra temporanea del museo Japon, histoire de caractères

Espanol :

Venga a descubrir la exposición temporal del Museo Champollion…

Organizada en el marco de la 4ª Quincena de Japón en Occitania, cuyo objetivo es celebrar y reforzar las relaciones franco-japonesas, la exposición Japon, histoire de caractères invita a descubrir la cultura japonesa a través de su palabra escrita.

Acompañado por un guía, explore la exposición temporal del museo Japon, histoire de caractères

