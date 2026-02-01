Visite guidée adulte de l’exposition Notations de la Danse Musée Champollion, Figeac Figeac

Visite guidée adulte de l’exposition Notations de la Danse Musée Champollion, Figeac

Depuis le XVe siècle, plus d’une centaine de systèmes de notation du mouvement ont vu le jour

Depuis le XVe siècle, plus d’une centaine de systèmes de notation du mouvement ont vu le jour. De la Renaissance où ils étaient conçus pour la transmission des danses jusqu’aux transcriptions chorégraphiques d’artistes d’aujourd’hui où chacun a une façon singulière de fixer sa danse, ils mettent à jour une grande diversité de formes d’écriture et d’usages. Cette exposition évoque ces usages et ces systèmes à travers quelques exemples de partitions chorégraphiques.

Des précieux documents manuscrits et imprimés, prêtés par le Centre national de la danse, viennent nous éclairer sur la variété des supports et les particularités propres à chaque chorégraphe. .

