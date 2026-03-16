VISITE GUIDÉE ADULTE DE L’ŒUVRE EXPOSÉE À L’ŒUVRE MONUMENTALE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
VISITE GUIDÉE ADULTE DE L’ŒUVRE EXPOSÉE À L’ŒUVRE MONUMENTALE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan dimanche 5 avril 2026.
VISITE GUIDÉE ADULTE DE L’ŒUVRE EXPOSÉE À L’ŒUVRE MONUMENTALE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05 16:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Au musée Hyacinthe Rigaud, une double expérience, du musée, puis du monument.
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
At the Musée Hyacinthe Rigaud, a dual experience of the museum and the monument.
L’événement VISITE GUIDÉE ADULTE DE L’ŒUVRE EXPOSÉE À L’ŒUVRE MONUMENTALE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66