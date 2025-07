Visite Guidée adulte « la Naissance des Écritures » au musée Champollion à Figeac Place Champollion Figeac

Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac

Au cours de la visite vous découvrirez comment il y a 5 300 ans l’écriture est venue aux hommes en plusieurs endroits du monde.

De la Mésopotamie à la Chine, de l’Égypte à l’Amérique centrale, c’est un voyage à travers les cultures où sont nées les quatre écritures fondatrices qui vous est proposé. Vous observerez les objets inscrits au pinceau, au calame ou à la plume qui évoquent l’invention des premières écritures à travers le monde.

Place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 musee@ville-figeac.fr

English :

During your visit, you’ll discover how, 5,300 years ago, writing came to mankind in many parts of the world.

From Mesopotamia to China, from Egypt to Central America, we take you on a journey through the cultures that gave birth to the four founding scripts. You’ll observe objects inscribed with brush, calamus or quill that evoke the invention of the first scripts around the world.

German :

Während des Besuchs erfahren Sie, wie die Schrift vor 5300 Jahren in verschiedenen Teilen der Welt zu den Menschen kam.

Von Mesopotamien bis China, von Ägypten bis Mittelamerika Sie werden auf eine Reise durch die Kulturen mitgenommen, in denen die vier grundlegenden Schriften entstanden sind. Sehen Sie sich die mit Pinsel, Kalamus oder Feder beschrifteten Objekte an, die an die Erfindung der ersten Schriften in der ganzen Welt erinnern.

Italiano :

Durante la visita, scoprirete come, 5.300 anni fa, la scrittura sia arrivata all’umanità in diverse parti del mondo.

Dalla Mesopotamia alla Cina, dall’Egitto all’America centrale, vi accompagneremo in un viaggio attraverso le culture che hanno dato vita alle quattro forme fondanti della scrittura. Vedrete oggetti incisi con pennello, calamo o penna che evocano l’invenzione delle prime scritture in tutto il mondo.

Espanol :

Durante la visita, descubrirá cómo, hace 5.300 años, la escritura llegó a la humanidad en varias partes del mundo.

De Mesopotamia a China, de Egipto a América Central, le llevaremos de viaje por las culturas que dieron origen a las cuatro formas fundacionales de la escritura. Verá objetos inscritos con pincel, cálamo o pluma que evocan la invención de las primeras escrituras en todo el mundo.

