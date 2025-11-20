Visite guidée Agen au temps des Lumières Office de Tourisme Destination Agen Agen

Visite guidée Agen au temps des Lumières

Office de Tourisme Destination Agen 38 rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2025-12-12

Cette visite, sous forme de déambulation dans la ville, vous fera découvrir quelques édifices emblématiques du siècle des Lumières à Agen et sera l’occasion d’évoquer quelques grands esprits de ce temps. Elle se terminera à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen, qui a vu le jour en 1776 et symbolise le bouillonnement d’idées de ce siècle. Visite en résonance avec l’exposition “Lumières françaises. De la cour de Versailles à Agen”. .

Office de Tourisme Destination Agen 38 rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

English : Visite guidée Agen au temps des Lumières

A stroll through the town, you’ll discover some of Agen’s most emblematic buildings from the Age of Enlightenment, and learn about some of the great minds of the time. The tour ends at the Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen.

German : Visite guidée Agen au temps des Lumières

Dieser Rundgang durch die Stadt führt Sie zu einigen Gebäuden, die für die Aufklärung in Agen stehen, und gibt Ihnen die Gelegenheit, sich an die großen Geister dieser Zeit zu erinnern. Der Rundgang endet in der Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen (Akademie der Wissenschaften, Literatur und Künste).

Italiano :

Questa visita, che consiste in una passeggiata per la città, vi farà conoscere alcuni degli edifici più emblematici del Secolo dei Lumi ad Agen e vi darà l’opportunità di parlare di alcune delle grandi menti dell’epoca. La visita termina all’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen.

Espanol : Visite guidée Agen au temps des Lumières

Esta visita, en forma de paseo por la ciudad, le presentará algunos de los edificios más emblemáticos del Siglo de las Luces en Agen y le brindará la oportunidad de hablar de algunas de las grandes mentes de la época. La visita finaliza en la Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen.

