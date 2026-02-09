Visite guidée agriculture et biodiversité La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier

Visite guidée agriculture et biodiversité

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Conservation de races menacées découvrez pourquoi et comment nous travaillons à la sauvegarde de races anciennes. Nous abordons l’importance de la diversité génétique et les caractéristiques uniques de ces animaux rustiques. L’écopâturage en pratique: comment nos animaux deviennent les jardiniers du territoire, découvrez cette méthode de gestion naturelle des animaux qui valorise la diversité locale. Le Patou, gardien du troupeau découvrez le rôle essentiel de nos chiens de protection. Comment sont-ils éduqués ? Comment vivent-ils avec les brebis ? 24 heures sur 24 ? nous aborderons les bons gestes à adopter lors d’une rencontre en randonnée et l’efficacité de ce mode de défense naturel. Échange et perspective une discussion sur les enjeux de la race menacée et le rôle du fermier comme gardien de l’écosystème. .

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 73 39 50 sauvemoutons@gmail.com

