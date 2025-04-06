Visite guidée Aigueperse Aigueperse

Visite guidée Aigueperse Aigueperse dimanche 6 avril 2025.

Visite guidée Aigueperse

Place Saint-Louis Aigueperse Puy-de-Dôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-04-06

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-04-06 2025-06-07 2025-08-17

Découvrez la ville d’Aigueperse au riche passé médiéval.

.

Place Saint-Louis Aigueperse 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 10 14 18 lucile.christol@icloud.com

English :

Discover the town of Aigueperse, with its rich medieval past.

German :

Entdecken Sie die Stadt Aigueperse mit ihrer reichen mittelalterlichen Vergangenheit.

Italiano :

Scoprite la città di Aigueperse, con il suo ricco passato medievale.

Espanol :

Descubra la ciudad de Aigueperse, con su rico pasado medieval.

L’événement Visite guidée Aigueperse Aigueperse a été mis à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic