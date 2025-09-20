Visite guidée « Albert Chartier & la statuaire à Blois » Comité Départemental du Patrimoine et de l’Archéologie (CDPA 41) Blois

Visite guidée « Albert Chartier & la statuaire à Blois » Comité Départemental du Patrimoine et de l’Archéologie (CDPA 41) Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Albert Chartier & la statuaire à Blois » Samedi 20 septembre, 14h30 Comité Départemental du Patrimoine et de l’Archéologie (CDPA 41) Loir-et-Cher

Sur inscription (mail), 15 places disponibles – Rendez-vous pour le début de la visite devant le palais de justice (1 Place de la République)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découverte de l’œuvre du sculpteur controis, Albert Chartier (1898-1992), et d’autres artistes locaux.

Comité Départemental du Patrimoine et de l’Archéologie (CDPA 41) 34 Avenue du Maréchal-Maunoury 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 56 02 69 https://www.cdpa41.fr [{« type »: « email », « value »: « cdpa41@cdpa41.com »}] Le Comité départemental du patrimoine et de l’archéologie en Loir-et-Cher (CDPA 41) répertorie et étudie les patrimoines du Loir-et-Cher et sensibilise le grand public.

Découverte de l’œuvre du sculpteur controis, Albert Chartier (1898-1992), et d’autres artistes locaux.

© CDPA 41 – Alexandra Mignot