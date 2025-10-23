visite guidée Alençon, la belle discrète Alençon

visite guidée Alençon, la belle discrète Alençon jeudi 23 octobre 2025.

visite guidée Alençon, la belle discrète

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Prenez le temps de découvrir le fabuleux patrimoine architectural présent à Alençon !

En arpentant les ruelles, votre guide vous dévoilera les secrets de ces demeures de caractères et ces hôtels particuliers, qui ont marqué l’essor de la Cité entre le XVIIe et le XIXe siècle.

L’histoire est à votre portée…

Durée 1h30

Tarif 6€ par adulte

Alençon Tourisme renouvelle son action pour Octobre Rose, l’intégralité des recettes de cette visite guidée sera reversé à la Ligue contre le cancer du sein. .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

English : visite guidée Alençon, la belle discrète

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement visite guidée Alençon, la belle discrète Alençon a été mis à jour le 2025-10-14 par OT CUA ALENCON