Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Début : 2025-10-29 11:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Le temps d’une visite, attardez-vous devant les édifices emblématiques qui ont façonnés la gloire et la renommée de l’ancienne cité des Ducs ! Du XIeme siècle au XXIeme siècle, il n’y a qu’un pas Suivez le guide !

1h de visite

5€ par adulte réservation obligatoire .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

