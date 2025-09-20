Visite guidée : Aliénor d’Aquitaine, duchesse et reine Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers

Visite guidée : Aliénor d’Aquitaine, duchesse et reine Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Inscription obligatoire sur place le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:15:00

Visite guidée : Aliénor d’Aquitaine au Palais des Comtes de Poitou

Reine aux deux couronnes, figure unique et iconoclaste de son époque, Aliénor d’Aquitaine vous invite à découvrir ou redécouvrir son épopée au cœur de sa demeure historique.

Une visite guidée pour plonger dans la vie exceptionnelle de cette femme de pouvoir.

Visite traduite en Langue des Signes Française (LSF)

Le samedi 20 septembre à 17h00

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepalais.poitiers.fr/les-rendez-vous-annuels »}] Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Journées européennes du patrimoine 2025

© Éloïse Picquet-Billaudeau