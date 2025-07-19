Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens
Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens samedi 19 juillet 2025.
Visite guidée Amiens sous les étoiles
Place Longueville Amiens Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-19 20:45:00
fin : 2025-08-30 22:15:00
Date(s) :
2025-07-19 2025-07-20 2025-08-02 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-23 2025-08-30 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19
Parcours urbain
Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles !
Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.
À l’issue de cette visite, profitez-en, pour (re) découvrir le spectacle CHROMA !
RDV devant le cirque Jules Verne-place Longueville
Durée 1h30
RENDEZ-VOUS
> Saison estivale
Samedi 19 juillet à 21h45
Dimanche 20 juillet à 21h45
Samedi 2 août à 21h30
Vendredi 8 août à 21h30
Vendredi 15 août à 21h30
Samedi 23 août à 21h
Samedi 30 août à 20h45
> Saison hivernale
Vendredi 5 décembre à 17h30
Vendredi 12 décembre à 17h30
Samedi 13 décembre à 17h30
Vendredi 19 décembre à 17h30
Réservation conseillée
Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
Urban trail
What could be more magical than discovering the monuments of Amiens and the city under the stars!
With your guide, you’ll be able to see the city’s most beautiful buildings in a whole new light.
At the end of the tour, take the opportunity to (re)discover the CHROMA show!
RDV in front of Cirque Jules Verne Place Longueville
Duration: 1h30
RENDEZ-VOUS
> Summer season
Saturday, July 19 at 9:45pm
Sunday, July 20, 9:45pm
Saturday, August 2, 9:30 PM
Friday, August 8, 9:30 PM
Friday, August 15, 9:30 PM
Saturday, August 23, 9:00 PM
Saturday, August 30, 8:45pm
> Winter season
Friday, December 5 at 5:30pm
Friday, December 12, 5:30 PM
Saturday, December 13 at 5:30 PM
Friday, December 19, 5:30 PM
Reservations recommended
German :
Urbaner Parcours
Was gibt es Magischeres, als die Sehenswürdigkeiten von Amiens und die Stadt unter dem Sternenhimmel zu entdecken!
Eine Tour, bei der Sie mit Ihrem Führer die schönsten Gebäude der Stadt aus einem anderen Blickwinkel betrachten können.
Im Anschluss an den Rundgang können Sie die Show CHROMA (wieder) entdecken!
Treffpunkt: vor dem Zirkus Jules Verne auf dem Place Longueville
Dauer: 1,5 Stunden
RENDEZ-VOUS
> Sommersaison
Samstag, 19. Juli um 21.45 Uhr
Sonntag, 20. Juli um 21.45 Uhr
Samstag, 2. August um 21.30 Uhr
Freitag, den 8. August um 21:30 Uhr
Freitag, 15. August um 21:30 Uhr
Samstag, den 23. August um 21.00 Uhr
Samstag, 30. August um 20.45 Uhr
> Wintersaison
Freitag, 5. Dezember um 17.30 Uhr
Freitag, 12. Dezember um 17.30 Uhr
Samstag, 13. Dezember um 17.30 Uhr
Freitag, 19. Dezember um 17.30 Uhr
Reservierung empfohlen
Italiano :
Percorso urbano
Cosa c’è di più magico che scoprire i monumenti di Amiens e la città sotto le stelle!
Questo tour offrirà a voi e alla vostra guida una prospettiva completamente nuova sugli edifici più belli della città.
Al termine della visita, approfittate dell’occasione per (ri)scoprire lo spettacolo CHROMA!
Punto d’incontro davanti al Circo Jules Verne Place Longueville
Durata: 1h30
RENDEZ-VOUS
> Stagione estiva
Sabato 19 luglio alle 21.45
Domenica 20 luglio alle 21.45
Sabato 2 agosto alle 21.30
Venerdì 8 agosto alle 21.30
Venerdì 15 agosto alle 21.30
Sabato 23 agosto alle 21.00
Sabato 30 agosto alle 20.45
> Stagione invernale
Venerdì 5 dicembre alle 17.30
Venerdì 12 dicembre alle 17.30
Sabato 13 dicembre alle 17.30
Venerdì 19 dicembre alle 17.30
Prenotazione consigliata
Espanol :
Ruta urbana
No hay nada más mágico que descubrir los monumentos de Amiens y la ciudad bajo las estrellas
Esta visita le ofrecerá a usted y a su guía una perspectiva totalmente nueva de los edificios más bellos de la ciudad.
Al final de la visita, aproveche para (re)descubrir el espectáculo CHROMA
Punto de encuentro frente al Circo Jules Verne Place Longueville
Duración: 1h30
RENDEZ-VOUS
> Temporada de verano
Sábado 19 de julio a las 21h45
Domingo 20 de julio a las 21h45
Sábado 2 de agosto a las 21.30 h
Viernes 8 de agosto a las 21.30 h
Viernes 15 de agosto a las 21.30
Sábado 23 de agosto a las 21.00 h
Sábado 30 de agosto a las 20.45 h
> Temporada de invierno
Viernes 5 de diciembre a las 17.30 h
Viernes 12 de diciembre a las 17.30
Sábado 13 de diciembre a las 17.30 h
Viernes 19 de diciembre a las 17.30
Se recomienda reservar
L’événement Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens a été mis à jour le 2023-04-06 par OT D’AMIENS