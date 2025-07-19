Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens

Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens samedi 19 juillet 2025.

Visite guidée Amiens sous les étoiles

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 20:45:00

fin : 2025-08-30 22:15:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-20 2025-08-02 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-23 2025-08-30 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19

Parcours urbain

Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles !

Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.

À l’issue de cette visite, profitez-en, pour (re) découvrir le spectacle CHROMA !

RDV devant le cirque Jules Verne-place Longueville

Durée 1h30

RENDEZ-VOUS

> Saison estivale

Samedi 19 juillet à 21h45

Dimanche 20 juillet à 21h45

Samedi 2 août à 21h30

Vendredi 8 août à 21h30

Vendredi 15 août à 21h30

Samedi 23 août à 21h

Samedi 30 août à 20h45

> Saison hivernale

Vendredi 5 décembre à 17h30

Vendredi 12 décembre à 17h30

Samedi 13 décembre à 17h30

Vendredi 19 décembre à 17h30

Réservation conseillée

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Urban trail

What could be more magical than discovering the monuments of Amiens and the city under the stars!

With your guide, you’ll be able to see the city’s most beautiful buildings in a whole new light.

At the end of the tour, take the opportunity to (re)discover the CHROMA show!

RDV in front of Cirque Jules Verne Place Longueville

Duration: 1h30

RENDEZ-VOUS

> Summer season

Saturday, July 19 at 9:45pm

Sunday, July 20, 9:45pm

Saturday, August 2, 9:30 PM

Friday, August 8, 9:30 PM

Friday, August 15, 9:30 PM

Saturday, August 23, 9:00 PM

Saturday, August 30, 8:45pm

> Winter season

Friday, December 5 at 5:30pm

Friday, December 12, 5:30 PM

Saturday, December 13 at 5:30 PM

Friday, December 19, 5:30 PM

Reservations recommended

German :

Urbaner Parcours

Was gibt es Magischeres, als die Sehenswürdigkeiten von Amiens und die Stadt unter dem Sternenhimmel zu entdecken!

Eine Tour, bei der Sie mit Ihrem Führer die schönsten Gebäude der Stadt aus einem anderen Blickwinkel betrachten können.

Im Anschluss an den Rundgang können Sie die Show CHROMA (wieder) entdecken!

Treffpunkt: vor dem Zirkus Jules Verne auf dem Place Longueville

Dauer: 1,5 Stunden

RENDEZ-VOUS

> Sommersaison

Samstag, 19. Juli um 21.45 Uhr

Sonntag, 20. Juli um 21.45 Uhr

Samstag, 2. August um 21.30 Uhr

Freitag, den 8. August um 21:30 Uhr

Freitag, 15. August um 21:30 Uhr

Samstag, den 23. August um 21.00 Uhr

Samstag, 30. August um 20.45 Uhr

> Wintersaison

Freitag, 5. Dezember um 17.30 Uhr

Freitag, 12. Dezember um 17.30 Uhr

Samstag, 13. Dezember um 17.30 Uhr

Freitag, 19. Dezember um 17.30 Uhr

Reservierung empfohlen

Italiano :

Percorso urbano

Cosa c’è di più magico che scoprire i monumenti di Amiens e la città sotto le stelle!

Questo tour offrirà a voi e alla vostra guida una prospettiva completamente nuova sugli edifici più belli della città.

Al termine della visita, approfittate dell’occasione per (ri)scoprire lo spettacolo CHROMA!

Punto d’incontro davanti al Circo Jules Verne Place Longueville

Durata: 1h30

RENDEZ-VOUS

> Stagione estiva

Sabato 19 luglio alle 21.45

Domenica 20 luglio alle 21.45

Sabato 2 agosto alle 21.30

Venerdì 8 agosto alle 21.30

Venerdì 15 agosto alle 21.30

Sabato 23 agosto alle 21.00

Sabato 30 agosto alle 20.45

> Stagione invernale

Venerdì 5 dicembre alle 17.30

Venerdì 12 dicembre alle 17.30

Sabato 13 dicembre alle 17.30

Venerdì 19 dicembre alle 17.30

Prenotazione consigliata

Espanol :

Ruta urbana

No hay nada más mágico que descubrir los monumentos de Amiens y la ciudad bajo las estrellas

Esta visita le ofrecerá a usted y a su guía una perspectiva totalmente nueva de los edificios más bellos de la ciudad.

Al final de la visita, aproveche para (re)descubrir el espectáculo CHROMA

Punto de encuentro frente al Circo Jules Verne Place Longueville

Duración: 1h30

RENDEZ-VOUS

> Temporada de verano

Sábado 19 de julio a las 21h45

Domingo 20 de julio a las 21h45

Sábado 2 de agosto a las 21.30 h

Viernes 8 de agosto a las 21.30 h

Viernes 15 de agosto a las 21.30

Sábado 23 de agosto a las 21.00 h

Sábado 30 de agosto a las 20.45 h

> Temporada de invierno

Viernes 5 de diciembre a las 17.30 h

Viernes 12 de diciembre a las 17.30

Sábado 13 de diciembre a las 17.30 h

Viernes 19 de diciembre a las 17.30

Se recomienda reservar

