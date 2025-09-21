Visite guidée Ancien prieuré de Notre-Dame d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières

Découvrez l’histoire du prieuré et de la chapelle Notre Dame d’Yron à Cloyes-les-Trois-Rivières, joyau roman caché sur les rives paisibles de l’Yron. La chapelle qui fut fondée au début du XIIᵉ siècle offre une nef unique ornée de magnifiques peintures murales. Ce site est avant tout célèbre pour être le point de départ de la Croisade des Enfants, menée en 1212 par Estienne de Cloyes, entraînant selon la légende près de 20 000 enfants vers la Terre Sainte.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme.

Ancien prieuré de Notre-Dame d’Yron 6 Rue du Prieuré, 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières, France Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Cloyes-sur-le-Loir Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Installation du prieuré dès 1115 grâce au don de terres d’Agnès de Montigny, comtesse de Gannelon. Dépendant de l’abbaye mère de Thiron. Au début du XVIe siècle, réaménagements de la façade est et de la distribution intérieure. Au XVIIe siècle, aménagement d’un escalier de circulation en bois. Au XVIIIe siècle, le prieuré est simplement désigné comme « ferme d’Yron ». Seul le rez-de-chaussée est utilisé. Il est morcelé à la Révolution. Logis de plan barlong, sur trois niveaux, qui conserve des tympans trilobés du XIIIe siècle et des percements du XVIe siècle. L’escalier à vis, dans une tour hors-oeuvre pentagonale, conserve des sculptures représentatives des débuts de la Renaissance en Val de Loire.

