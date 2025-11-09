Visite guidée Animal ! Dans le secret de la nature Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Visite guidée Animal ! Dans le secret de la nature

Musée des Ursulines de Mâcon 5, Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 16:00:00

2025-11-09

La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’essentiel de l’exposition et une invitation au dialogue avec l’artiste invité.

Lors de cette visite de l’exposition, Alain Pouillet dévoile sa démarche artistique, ce qui l’inspire depuis 50 ans, notamment la relation de l’homme aux animaux de la forêt. Il évoque en particulier Le Nid, œuvre des collections mâconnaises créée après la lecture du Kalevala, recueil de contes et légendes finnois.

Public ados-adultes

Durée 1h .

Musée des Ursulines de Mâcon 5, Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

