Visite guidée : animations autour des fossiles, Manoir du Tourp – Maison de la Hague, La Hague
samedi 19 septembre 2026 · Manoir du Tourp - Maison de la Hague · La Hague
Informations pratiques
Visite guidée : animations autour des fossiles 19 et 20 septembre Manoir du Tourp – Maison de la Hague Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Animations autour des fossiles dans l’exposition « Le monde fascinant des fossiles » par Paul Jean d’Ammonite 50.
Manoir du Tourp – Maison de la Hague Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague La Hague 50440 Omonville-la-Rogue Manche Normandie 02 33 01 85 89 http://www.letourp.com https://www.facebook.com/pages/Manoir-du-Tourp/167619950070957 « Dans un site d’exception, à la nature préservée, découvrez ce manoir du XVIe siècle, véritable porte d’entrée sur le territoire de la Hague. Vivez une expérience unique grâce au parcours-spectacle immersif, « Un trésor au bout du monde », un fabuleux voyage dans l’histoire et les légendes locales, à vivre en famille (durée : 1 heure). Toute l’année, des expositions temporaires à l’intérieur des bâtiments ou en pleine nature sont proposées en accès libre. De nombreuses animations (travail du cuir, déco nature, poterie…) permettent aux enfants (et aux plus grands) de découvrir le patrimoine en s’amusant. Sur place également : médiathèque spécialisée, boutique, hôtel-restaurant, départ de balades et randonnées. De Cherbourg, au rond-point de Querqueville, rendre la direction Urville-Nacqueville et continuer à longer la côte jusqu’à Omonville-la-Rogue De Valognes N13, prendre la sortie Delasse, puis suivre la direction la Hague jusqu’à Beaumont-Hague. Au rond-point de Beaumont-Hague, prendre la direction Omonville-la-Rogue.
Animations autour des fossiles dans l’exposition « Le monde fascinant des fossiles » par Paul Jean d’Ammonite 50.
©manoir du Tourp
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