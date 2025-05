Visite Guidée Animée « Confidences Impériales » Vichy fête Napoléon III – Office de tourisme de Vichy Vichy, 13 juin 2025 07:00, Vichy.

Allier

Visite Guidée Animée « Confidences Impériales » Vichy fête Napoléon III Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-13

Revivez l’histoire de Vichy au temps des séjours de Napoléon III , en compagnie de la Comtesse Valevsky, jeune actrice slave, dame de compagnie de la Grande Duchesse Marie de Russie.

.

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Relive the history of Vichy during Napoleon III’s visits, in the company of Countess Valevsky, a young Slavic actress and lady-in-waiting to Grand Duchess Marie of Russia.

German :

Erleben Sie die Geschichte von Vichy zur Zeit der Aufenthalte von Napoleon III , in Begleitung der Gräfin Valevsky, einer jungen slawischen Schauspielerin und Hofdame der Großherzogin Marie von Russland.

Italiano :

Rivivete la storia di Vichy al tempo delle visite di Napoleone III, in compagnia della contessa Valevsky, giovane attrice slava e dama di compagnia della granduchessa Maria di Russia.

Espanol :

Reviva la historia de Vichy en la época de las visitas de Napoleón III, en compañía de la condesa Valevsky, joven actriz eslava y dama de compañía de la Gran Duquesa María de Rusia.

L’événement Visite Guidée Animée « Confidences Impériales » Vichy fête Napoléon III Vichy a été mis à jour le 2025-05-17 par Vichy Destinations