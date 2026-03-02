Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax mercredi 15 juillet 2026.

Dax

Visite guidée Apiculteur d’un jour

RDV Maison de la Barthe Allée de Boulogne Dax Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits… .

RDV Maison de la Barthe Allée de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Visite guidée Apiculteur d’un jour

L’événement Visite guidée Apiculteur d’un jour Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax