Visite guidée Arboretum, à la découverte des écorces RDV au jardin des Sables Montvendre

Visite guidée Arboretum, à la découverte des écorces

RDV au jardin des Sables 425 chemin des Sables Montvendre Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 14:30:00

2026-02-21

Le jardin des sables est une merveille paysagère riche en espèces arboricoles. Observez et apprenez à reconnaître les arbres qui vous entourent en analysant la grande diversité de leurs écorces.

RDV au jardin des Sables 425 chemin des Sables Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

The Jardin des Sables is a landscaped wonderland rich in arboreal species. Observe and learn to recognize the trees around you by analyzing the great diversity of their bark.

