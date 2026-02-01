Visite guidée Arboretum, à la découverte des écorces RDV au jardin des Sables Montvendre
RDV au jardin des Sables Montvendre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
2026-02-21 14:30:00
2026-02-21 14:30:00
2026-02-21
Le jardin des sables est une merveille paysagère riche en espèces arboricoles. Observez et apprenez à reconnaître les arbres qui vous entourent en analysant la grande diversité de leurs écorces.
RDV au jardin des Sables 425 chemin des Sables Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
The Jardin des Sables is a landscaped wonderland rich in arboreal species. Observe and learn to recognize the trees around you by analyzing the great diversity of their bark.
