Visite guidée Archéologie du Camp de Cora – JEP 2026 R19 Saint-Moré

Informations pratiques

Saint-Moré

Visite guidée Archéologie du Camp de Cora – JEP 2026

R19 Camp de Cora Saint-Moré Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des 43e Journées européennes du patrimoine, découvrez ou redécouvrez le Camp gallo-romain de Cora à Saint-Moré, dans l’Yonne.

Vous plongerez dans l’histoire du site, de la Via Agrippa aux vestiges du rempart antique, au cœur d’un patrimoine exceptionnel en cours de redécouverte.

La remarquable fortification gallo-romaine du IVe siècle, dominant la vallée de la Cure est classée Monument Historique.

La visite sera menée par Patrick Pautrat, vice-président de Cora.

NB : la visite se fait en forêt, à l’abri, sur des chemins faciles d’accès mais quelque peu caillouteux !

Après la visite, nous prendrons un temps convivial pour discuter ensemble autour de douceurs salées et sucrées et de rafraichissements bien mérités :)

Pour assister à cette visite, rendez-vous à 14h45 sur le parking du Camp de Cora situé ici : https://maps.app.goo.gl/fJArX3gasrHfQDDb6

Infos : assocora89@gmail.com – 07 69 72 84 79 .

R19 Camp de Cora Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 72 84 79 assocora89@gmail.com

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English : Visite guidée Archéologie du Camp de Cora – JEP 2026

L’événement Visite guidée Archéologie du Camp de Cora – JEP 2026 Saint-Moré a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)