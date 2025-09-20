Visite guidée « Archi romain – archi contemporain » Musée Narbo Via Narbonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

️ Architecture romaine et contemporaine : dialogue à Narbo Via

Au fil d’un parcours guidé, à la fois contemplatif et patrimonial, partez à la découverte des détails architecturaux des monuments de Narbo Martius, ancienne cité romaine.

Cette visite propose des allers-retours entre passé et présent, en explorant aussi le bâtiment du musée, œuvre de l’architecte britannique Norman Foster.

Son architecture contemporaine, sobre et monumentale, fait écho à la grandeur de la ville antique, et révèle une mise en valeur subtile des vestiges exposés.

Un regard croisé entre deux époques, pour mieux saisir la continuité et l’inspiration des formes dans l’espace urbain.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France
Situé à l'entrée Est de la ville et le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via démultiplie les expériences de visite, par le biais d'une programmation culturelle variée : visites-découvertes des 1.000 œuvres et objets du parcours permanent, expositions temporaires, ateliers, projections de films, nocturnes festives, découvertes des coulisses et des réserves du musée, visites des chantiers de fouille sur le territoire… Ses jardins, avec ses événements et spectacles de plein-air, sa librairie-boutique et son restaurant parachèvent la vocation de ce lieu de vie ouvert sur la ville.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Narbo Via