Visite guidée architecturale de la Mosquée Emir Abdel Kader Mosquée Emir Abdel Kader Annecy samedi 20 septembre 2025.

Entrée Libre, groupe sur inscription

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Journées Européennes du Patrimoine à Annecy : Visite de la mosquée Emir Abdel Kader

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous lors des Journées Européennes du Patrimoine pour une visite guidée exclusive à la Mosquée Emir Abdel Kader d’Annecy.

Inaugurée en juin 2018, cette mosquée moderne est un joyau architectural de la ville d’Annecy, et constitue un pan important de son patrimoine culturel et religieux. Elle offre un mélange harmonieux de design contemporain et d’éléments traditionnels islamiques, offrant une vision unique et révélatrice de l’expression de la foi musulmane dans le contexte de la France moderne.

La visite guidée vous permettra de découvrir les beautés de cette mosquée, de sa salle de prière majestueuse avec sa décoration islamique raffinée, et moderne.

En participant à cet événement, vous aurez l’occasion de découvrir un aspect du patrimoine d’Annecy souvent méconnu,

Nous vous attendons avec impatience pour cet événement exceptionnel qui vous fera découvrir un nouveau patrimoine d’Annecy.

La Mosquée Emir Abdel Kader est un symbole. En 1978 elle fut construite avec l'aide et la générosité des différentes communautés (Chrétienne et Musulmane). Elle a été la première mosquée bâtie en France après la mosquée de Paris (1922).

Ass. Le Nouvel Avenir