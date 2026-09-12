Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Alexis de Tocqueville · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir la bibliothèque sous l’angle de l’architecture. Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 20 pers. max, réservation à partir du 8/09.
Venez découvrir la bibliothèque sous l’angle de l’architecture. Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 20 pers. max, réservation à partir du 8/09. .
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 00
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English : Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine
Come and explore the library from an architectural perspective. Duration: 1 hour; tours depart every hour; maximum 20 people; bookings open from 8 September.
L’événement Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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