Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir la bibliothèque sous l’angle de l’architecture. Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 20 pers. max, réservation à partir du 8/09.

Venez découvrir la bibliothèque sous l’angle de l’architecture. Durée 1h, départs des visites toutes les heures, 20 pers. max, réservation à partir du 8/09. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 00

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English : Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine

Come and explore the library from an architectural perspective. Duration: 1 hour; tours depart every hour; maximum 20 people; bookings open from 8 September.

L’événement Visite guidée architecturale | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer