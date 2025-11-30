Visite guidée architecturale La Cité du Vin Bordeaux

Visite guidée architecturale Dimanche 30 novembre, 11h00 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-30T11:00:00 – 2025-11-30T12:00:00

Fin : 2025-11-30T11:00:00 – 2025-11-30T12:00:00

Découvrez la Cité du Vin, une œuvre architecturale conçue par Anouk Legendre et Nicolas Desmazières de l’agence XTU Architects qui ne manque pas de susciter l’admiration. Si vous êtes curieux d’en apprendre davantage, laissez-vous guider !

Un guide expérimenté vous accompagnera à travers tous les recoins pour vous dévoiler les facettes de ce bâtiment exceptionnel : son histoire, son concept architectural, sa symbolique, son intégration dans l’urbanisme, ses matériaux, sa construction, ses particularités techniques, ainsi que l’engagement des équipes qui ont travaillé pendant des mois pour en faire l’écrin qui célèbre le vin.

Après cette visite, aucun secret ne subsistera sur ce lieu unique !

Visite commentée du bâtiment par un guide

Exploration des différents espaces

Passage par l’Exposition permanente pour en voir l’architecture (mais pas de visite)

Montée au Belvédère (mais pas de dégustation)

Merci de vous présenter à l’accueil de la Cité du Vin 5 minutes avant le début de la visite.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2334959273630400339 »}]

Explorez l’architecture si originale de la Cité du Vin ! visite architecture

©Anaka