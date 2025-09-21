Visite Guidée « Architecture de la Soie, des Magnaneries, moulinages et ateliers des Canuts » Place du 11 novembre Taulignan

Visite Guidée « Architecture de la Soie, des Magnaneries, moulinages et ateliers des Canuts » Place du 11 novembre Taulignan dimanche 21 septembre 2025.

Place du 11 novembre Musée de la Soie Taulignan Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

8€ au lieu de 10€

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

VISITE GUIDÉE ARCHITECTURE DE LA SOIE, DES MAGNANERIES, MOULINAGES ET ATELIERS DES CANUTS

Place du 11 novembre Musée de la Soie Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 12 96 info@musee-soie.fr

English :

GUIDED TOUR « SILK ARCHITECTURE, MAGNANERIES, MILLS AND WORKSHOPS OF THE CANUTS »

German :

GEFÜHRTE TOUR « SEIDENARCHITEKTUR, SEIDENRAUPENZUCHT, MÜHLE UND WERKSTÄTTEN DER CANUTS

Italiano :

VISITA GUIDATA « ARCHITETTURA DELLA SETA, MAGNANERIE, MULINI E LABORATORI DI CANUTI »

Espanol :

VISITA GUIADA « ARQUITECTURA DE LA SEDA, MAGNANERÍAS, MOLINOS Y TALLERES DE CANUTS

