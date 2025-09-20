Visite guidée : Architecture du XIXe siècle à Romans Kiosque à musique de Romans Romans-sur-Isère

La visite ne comprend pas l’intérieur de l’ancienne Banque de France

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

L’aménagement des Boulevards marque le passage de la ville de Romans à l’ère contemporaine. Venez découvrir deux sites construits au XIXe siècle qui ont marqué cette période : l’ancienne Banque de France et le salon Audra.

Kiosque à musique de Romans place Jules Nadi 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

©J. Garnier_Ville de Romans