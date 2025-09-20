Visite guidée Architecture du XIXe siècle Journées européennes du Patrimoine Kiosque Peynet Valence

Kiosque Peynet Champ de Mars Valence Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte du patrimoine architecturale du XIXe siècle de la ville de Valence.

Kiosque Peynet Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the European Heritage Days, discover the 19th-century architectural heritage of the city of Valence.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals das architektonische Erbe des 19. Jahrhunderts in der Stadt Valence.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il patrimonio architettonico ottocentesco della città di Valence.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el patrimonio arquitectónico del siglo XIX de la ciudad de Valence.

L’événement Visite guidée Architecture du XIXe siècle Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme