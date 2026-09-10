Visite guidée “Architecture en scène : le théâtre antique de Vaison”, Sites antiques, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Visite guidée “Architecture en scène : le théâtre antique de Vaison” 19 et 20 septembre Sites antiques Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Durant cette visite thématique, plongez au cœur du théâtre antique en compagnie de Caroline Lefebvre (Arama/Inrap). À travers ses recherches et ses anecdotes, elle vous dévoilera les secrets de ce monument d’exception.

Rendez-vous à l’entrée du site de Puymin.

Sites antiques 14 Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365048 https://www.provenceromaine.com/sites-archeologiques Au sud du site se trouvent les vestiges gallo-romains proches de la villa au Dauphin, avec des restes de bâtiments s’échelonnant de l’époque augustéenne au IVe siècle après J.-C., comprenant notamment un petit établissement thermal à abside, ainsi qu’un ensemble plus vaste du premier siècle, occulté ensuite par la villa au Dauphin.

Au nord, plusieurs îlots d’habitation sont séparés par une rue de 5,60m de large. Les vestiges les plus importants se trouvent au sud, avec la maison dite de l’Éphèbe, organisée autour d’une grande cour intérieure, donnant sur une salle ornée d’un tapis de mosaïque géométrique remontant au Ie siècle. A l’ouest, une maison plus réduite possède une cour à impluvium. Une partie de la maison est occupée par des boutiques donnant sur la rue.

Durant cette visite thématique, plongez au cœur du théâtre antique en compagnie de Caroline Lefebvre (Arama/Inrap). À travers ses recherches et ses anecdotes, elle vous dévoilera les secrets de ce à…

© Ville de Vaison-la-Romaine | Stéphane Renaud