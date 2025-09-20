Visite guidée « Architecture et histoire du château d’industrie Motte-Bossut » Roubaix

78 Rdpt de l’Europe Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’histoire de l’ancienne filature Motte-Bossut. La disparition de l’usine monstre dans les flammes vous sera contée, tout comme l’édification du bâtiment actuel qui aura résisté aux assauts des années. Avec votre guide, vous voyagerez à travers 180 ans d’histoire et d’architecture. .

78 Rdpt de l’Europe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 38 03

