Visite guidée « Architecture et histoire du château d’industrie Motte-Bossut »
78 Rdpt de l’Europe Roubaix Nord
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez l’histoire de l’ancienne filature Motte-Bossut. La disparition de l’usine monstre dans les flammes vous sera contée, tout comme l’édification du bâtiment actuel qui aura résisté aux assauts des années. Avec votre guide, vous voyagerez à travers 180 ans d’histoire et d’architecture. .
78 Rdpt de l'Europe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France
