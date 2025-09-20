Visite guidée Archives municipales de Blois Blois

Visite guidée Archives municipales de Blois Blois samedi 20 septembre 2025.

Sur réservation (mail) – 10 places disponibles – Non adapté aux personnes en situation de handicap

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Visite guidée du service mutualisé des Archives de la Ville de Blois, d’Agglopolys et du CIAS du Blaisois avec historique des lieux, du service, présentation de nos missions, de documents d’archives et visite des magasins 1 et 2. Présentation de documents d’archives en lien avec la thématique « Patrimoine Architectural ».

Lieu de rendez-vous des visites guidées : devant la porte de l’ancienne Orangerie. Accès par le haut des degrés Saint-Louis puis emprunter la grande porte menant à la Roseraie, traverser la petite cour et attendre devant la porte fenêtre.

Archives municipales de Blois 9 place Saint-Louis, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 44 67 59 https://archives.blois.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@blois.fr »}] Le service mutualisé des Archives de la Ville de Blois, d’Agglopolys et du CIAS du Blaisois vous propose une découverte de ses locaux, situés au sein d’une partie de l’ancien hôtel particulier de la famille Brisacier (fin du XVIe siècle).

Créé en 1975, ce service a pour mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives et données produites par les services de nos 3 entités, dans le respect de la législation en vigueur et sous le contrôle scientifique et technique des Archives départementales.

Véritable pilier de la mémoire institutionnelle et locale, le service des Archives joue un rôle important dans la préservation et la valorisation de l’histoire locale auprès du public. Trop souvent méconnues, ses missions méritent d’être mises en lumière. À l’occasion de ses 50 ans d’existence, un circuit découverte vous est proposé pour plonger dans le quotidien des archivistes avec une visite inédite des espaces de conservation et quelques surprises. L’occasion d’échanger avec vous et de mieux comprendre le rôle, le développement et les enjeux qui animent le service aujourd’hui.

© Service mutualisé des Archives VDB, CAB, CIAS du Blaisois