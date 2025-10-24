Visite guidée « Archi(v)tectures » Archives départementales du Nord Lille

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T16:00:00+01:00 – 2025-10-24T17:30:00+01:00

Fin : 2025-12-30T16:00:00+01:00 – 2025-12-30T17:30:00+01:00

Suivez notre guide au cœur du bâtiment de conservation, habituellement fermé au public, il vous révélera l’envers du décor des Archives départementales du Nord. L’exploration de 12 siècles d’histoire et plus de 72 km de documents vous permettront d’appréhender les missions des agents des Archives qui œuvrent à la conservation et à la transmission d’un patrimoine accessible à tous.

Puis votre guide vous fera découvrir l’exposition « Architectures en Nord » qui retrace la vie des Nordistes du XIIe au XXe siècle à travers une variété de bâtiments et de représentations (maquettes, plans, documents architecturaux uniques, etc.).

Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359730600 »}, {« type »: « email », « value »: « archivedep@lenord.fr »}]

