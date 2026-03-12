[Visite guidée] Arques-la-Bataille, l’orgue et le donjon Sentier du Bel Arques-la-Bataille

[Visite guidée] Arques-la-Bataille, l’orgue et le donjon

Sentier du Bel RDV en haut du sentier, face à la porte principale du château. Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-29 2026-08-06 2026-08-22

Partez à la découverte du patrimoine d’un village chargé d’histoire. Avant que Dieppe ne devienne un port prospère, Arques-la-Bataille rayonnait déjà, entre château fortifié, bourg dynamique et édifice religieux remarquable.

La visite commence par une plongée dans les hauteurs de l’histoire avec les ruines impressionnantes du château d’Arques-la-Bataille qui dévoilent leurs secrets. Édifié au début du 12ème siècle, le site fut témoin de neuf siècles de tumultes et de gloires des sièges menés par Guillaume le Conquérant et Charles le Téméraire, à la victoire d’Henri IV.

Vous explorerez l’intérieur de cette forteresse, dont les fossés et les murailles racontent encore les pages mouvementées d’un passé prestigieux.

Puis, la visite vous mène au cœur du village pour découvrir l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, bijou d’architecture religieuse normande. Vous y admirerez un trésor un jubé sculpté, œuvre délicate et précieuse qui sépare avec élégance la nef du chœur, dans une harmonie de pierre et de lumière. L’église abrite également un orgue majestueux dont les tuyaux ont accompagné de nombreux concerts du Festival de Musique Ancienne de l’Académie Bach. Un instrument d’exception, capable de faire vibrer tout l’édifice et les cœurs.

⏱️Durée environ 1h45 Départ 14h, 16h & 18h

️Billetterie en ligne disponible ci-dessous ↓ .

Sentier du Bel RDV en haut du sentier, face à la porte principale du château. Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

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English : [Visite guidée] Arques-la-Bataille, l’orgue et le donjon

L’événement [Visite guidée] Arques-la-Bataille, l’orgue et le donjon Arques-la-Bataille a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie