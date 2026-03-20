Visite guidée Arsenic & vieilles dentelles Place du Martouret Le Puy-en-Velay
Visite guidée Arsenic & vieilles dentelles Place du Martouret Le Puy-en-Velay vendredi 24 juillet 2026.
Visite guidée Arsenic & vieilles dentelles
Place du Martouret Devant la Mairie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
18-25 ans demandeur d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07
Plongez dans les sombres histoires du Puy-en-Velay avec Arsenic & Vieilles Dentelles une visite guidée insolite entre scènes de crime, lieux d’exécution et anecdotes fascinantes racontées par une conteuse.
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Place du Martouret Devant la Mairie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Dive into the dark history of Le Puy-en-Velay with Arsenic & Vieilles Dentelles : an unusual guided tour of crime scenes, execution sites and fascinating anecdotes told by a storyteller.
L’événement Visite guidée Arsenic & vieilles dentelles Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay