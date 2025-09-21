Visite guidée – “Art et architecture funéraires” Cimetière du Vil Roscoff

Annulée si mauvaises conditions météo.

1h, gratuit – Contact : 06 71 25 89 60.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière rue Édouard Corbière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée du cimetière du Vil “Art et architecture funéraires”

Par Dany Guillou-Beuzit de l’association de sauvegarde du Cimetière Du Vil

Cimetière du Vil 31 Rue Edouard Corbière, 29680 Roscoff Roscoff 29680 Finistère Bretagne

Association cimetière du Vil