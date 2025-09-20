visite guidée « Art sacré » Office de tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

visite guidée « Art sacré » Samedi 20 septembre, 14h00 Office de tourisme de Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Inscription obligatoire, places limitées à 25 personnes.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Découvrez les joyaux du patrimoine religieux que recèlent l’église Saint-Michel, la Collégiale Saint-Laurent et le Temple protestant à Salon-de-Provence. Avec votre guide conférencière, plongez dans une visite captivante à travers des œuvres d’art nées de la foi chrétienne.

Départ à 14h rendez-vous devant l’entrée du Château de l’Empéri, montée du Puech.

Office de tourisme de Salon de Provence 71 place du Général 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 56 27 60

Journées européennes du patrimoine 2025

Office de Tourisme de Salon de Provence