Visite guidée atelier de charron, Atelier de charron, Sorbiers

Informations pratiques

Visite guidée atelier de charron Dimanche 20 septembre, 10h00 Atelier de charron Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’atelier du charron et découverte du savoir-faire

Atelier de charron 12 rue Ampère 42290 Sorbiers Sorbiers 42290 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477531905 Le charron utilise le bois et le fer pour construire et réparer des véhicules attelés. Le cœur de son métier est sa maîtrise de la roue. Transports à proximité ainsi que parkings

Visite de l’atelier du charron et découverte du savoir-faire

©Grézes Fabrice