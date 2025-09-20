Visite guidée. Atelier et jardin de sculpture. Patrimoine maritime Atelier et Jardin d’artistes La Baule-Escoublac

Visite guidée. Atelier et jardin de sculpture. Patrimoine maritime Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Atelier et Jardin d’artistes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Démarche artistique sur la mer et le patrimoine maritime . Visite de l’atelier, sculpture et peinture , l’inspiration et la pratique . Jardin de sculpture.

Atelier et Jardin d'artistes 18 Avenue Jean Mermoz 44500 La Baule La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 (0)6 77 73 62 64 https://www.facebook.com/serge.bouekovacs/ Atelier de menuiserie construit dans les années 1920, habité en son jardin par 4 pins remarquables de 1860.

Depuis 2000, restauration des ateliers et création du jardin dans l’esprit du site.

Devenu atelier de peinture et de sculpture, ce lieu vivant est au service de l’art. Accès et Parking Gare Nord.

SBK