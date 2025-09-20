Visite guidée Ateliers de la Cité de la Chaussure La cité de la chaussure Romans-sur-Isère

Visite guidée Ateliers de la Cité de la Chaussure La cité de la chaussure Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Ateliers de la Cité de la Chaussure Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00 La cité de la chaussure Drôme

25 personnes maximum, sur inscription auprès de l’Office du tourisme de Romans : https://www.ville-romans.fr/decouvrir/visiter-romans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Venez découvrir 2 des ateliers de fabrication de la Cité de la Chaussure: l’Atelier « Chaussures Made In Romans » et L’atelier « Max Vincent « .

La cité de la chaussure 36, place Jean Jaurès 26100 Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 68 64 31 53 https://www.citedelachaussure.fr/ https://fr-fr.facebook.com/citedelachaussure/ Plongez dans l’univers de la fabrication de la chaussure à Romans, capitale historique de la chaussure.

L’industrie de la chaussure a connu un fort déclin dans notre ville à la fin du XXème siècle, mais l’ouverture de la Cité de la Chaussure marque un véritable renouveau de la filière.

Ouvert depuis mai 2019, ce lieu unique en France regroupe des ateliers de fabrication visitables et une boutique de chaussures.

La Cité de la Chaussure est un espace dédié au savoir-faire local historique.

Venez partager notre passion ! Parking de la cité de la chaussure, accessible 24h/24; 120 places. Bus à proximité

Venez découvrir 2 des ateliers de fabrication de la Cité de la Chaussure: l’Atelier « Chaussures Made In Romans » et L’atelier « Max Vincent « .

© Luc Rochon