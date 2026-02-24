VISITE GUIDÉE Ateliers de tapisseries Pinton Felletin

VISITE GUIDÉE Ateliers de tapisseries Pinton

Rue Préville Felletin Creuse

Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises, les Ateliers Pinton, labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant, perpétuent et conjuguent au présent la grande tradition de la tapisserie d’Aubusson. Au cours de la visite des ateliers, vous percerez tous les secrets de réalisation d’une tapisserie d’Aubusson mise au point du carton, choix des couleurs et des matières, savoir-faire des lissiers…

– Tous les mardis et jeudis à 10h30

– Pas de visites les jours fériés et lors des congés d’été

– Rendez-vous place Quinault

– Inscription obligatoire

– Départ assuré avec un minimum de 4 adultes

FERMÉ du 11 au 15 août 2025 .

Rue Préville Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 felletinpatrimoine@gmail.com

