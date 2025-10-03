Visite guidée Atrium « Décor et envers du décor » RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Atrium « Décor et envers du décor » RDV Office de Tourisme Dax vendredi 3 octobre 2025.

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Début : 2025-10-03

Découvrez notre salle de spectacle Art Déco avec ses stucs dorés et argentés, ainsi que l’envers du décor (anecdotes et présentation du monde du spectacle).

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

English : Visite guidée Atrium « Décor et envers du décor »

Discover our Art Deco showroom, with its gilded and silvered stuccowork, as well as behind-the-scenes anecdotes and an introduction to the world of show business.

German : Visite guidée Atrium « Décor et envers du décor »

Entdecken Sie unseren Art-Deco-Saal mit seinen vergoldeten und versilberten Stuckarbeiten sowie den Blick hinter die Kulissen (Anekdoten und Einblicke in die Welt der Unterhaltung).

Italiano :

Scoprite il nostro auditorium Art Déco con i suoi stucchi dorati e argentati, nonché ciò che accade dietro le quinte (aneddoti e introduzione al mondo dello spettacolo).

Espanol : Visite guidée Atrium « Décor et envers du décor »

Descubra nuestro auditorio Art Déco con sus estucos dorados y plateados, así como lo que ocurre entre bastidores (anécdotas e introducción al mundo del espectáculo).

